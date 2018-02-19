В Николаеве мужчина ранил из травмата своего должника

В Николаеве 12 февраля во время конфликта мужчина выстрелил в живот своему приятелю, который задолжал ему денег.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительной информации, 26-летний пострадавший не вернул в срок деньги. Во время ссоры в квартире приятеля мужчина выстрелил ему в живот из травматического оружия. За медицинской помощью пострадавший обратился через сутки, когда его состояние ухудшилось. Врачи о происшествии сообщили в полицию.

В пятницу, 16 февраля сотрудники уголовного розыска нашли 26-летнего ранее судимого злоумышленника. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, а судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Запорожья на остановке мужчина выстрелил из травматического пистолета женщине в живот.