Пограничники задержали мужчину, который обмотавшись колбасой и сыром, пытался проехать в Крым

На границе с Крымом оккупанты задержали мужчину, который пытался провести на полуостров украинские сыры и колбасы.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на Россельхознадзор.

Отмечается, что на пункте пропуска «Перекоп» были изъяты более 20 килограммов сыра и колбасы. Продукты сожгли.

«Мужчина прикрепил запрещенные товары к телу с помощью пищевой пленки. Чтобы скрыть товар, он поместил его под одежду», – говорится в сообщении.

Напомним, в «Борисполе» задержали мужчину, пытавшегося провезти в Украину более килограмма кокаина в желудке.