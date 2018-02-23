В Николаеве вандалы повредили скамейку, оборудованную для чтения и обмена книгами

В Николаеве, в арт-объекте «Скамеечный парк» неизвестные повредили лавку «Читай».

Об этом сообщает сайт «Свідок.Інфо».

Уточняется, что вандалы похитили букву «Т» из слова «Читай», которое символично украшает лавку, ведь прямо на ней расположен небольшой книжный шкаф. Сам шкафчик остался нетронутым – в нем только неряшливо разбросаны книги.

Новый арт-объект был открыт 21 декабря в парке Шуры Кобера и Вити Хоменко на Сухом Фонтане. Организаторы акции преобразили существующую детскую площадку в парке и дополнили ее серией из пяти лавочек.

Напомним, что ранее в Николаеве вандалы оставили огромное граффити на стене областного дворца культуры.