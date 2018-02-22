В Одессе перенесли суд по делу о жестоком убийстве работницы СИЗО – обвиняемого не привезли из Николаева

В Одессе опять перенесли судебное слушание дела по «делу убийцы из СИЗО», потому что обвиняемого не доставили из Николаева.

Об этом сообщает издание «Облвести».

Напомним, что 17 августа в 5 корпусе Одесского СИЗО обнаружили расчлененное тело младшего инспектора Алены Порошенко. Убийца изнасиловал и задушил женщину, после чего разрезал тело на куски и бросил их в мусорные баки. Обвиняемый ранее привлекался к ответственности за разбой и умышленное убийство. Также у него есть судимость за изнасилование. Также сообщалось, что обвиняемый содержится в Николаевском СИЗО.

Подсудимого не доставили из-за того, что Николаевский СИЗО не получил уведомление о потребности в этапировании. При этом в Малиновском суде утверждают, что соответствующее постановление было передано в изолятор.

Обвинительный акт в отношении экс-руководителя СИЗО Вячеслава Коваля также слушают в Малиновском суде. Бывший начальник изолятора подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия.

Кроме того, продолжается расследование в отношении и.о. начальника Южного межрегионального управления пенитенциарной службы Анатолия Ковтуна. Его подозревают «в организации превышения служебных полномочий». Речь идет о том, что на следующий день после жестокого убийства женщины-инспектора заключенных избили и пытали «неустановленные работники Государственной уголовно-исполнительной службы». Сейчас Ковтун продолжает работать в пенитенциарном учреждении, но на другой должности.