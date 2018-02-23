Украина отказалась возвращать ЕС деньги за пограничные проекты

Украина не будет возвращать Евросоюзу 8 млн евро, которые она не успела израсходовать на реализацию проектов по модернизации КПП на украинской границе.

Об этом журналистам сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает «Интерфакс-Украина».

- Это случилось из-за того, что Украина не смогла и на уровне Государственной фискальной службы, и на уровне местных органов власти выполнить свои обязательства по этим проектам. Украина не должна возвращать 8 млн евро. Есть другие механизмы, каким образом ЕС сможет недодать эти средства Украине в будущих программах. Подозреваю, что именно таким образом и будут разворачиваться события по средствам, которые не эффективно использованы в Украине, — отметила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, практически все проекты по контрольно-пропускным пунктам были начаты в 2012-2013 годах.

- Хочу подчеркнуть, что эти проекты не начались в течение двух-трех последних лет. Эти проекты тянутся еще с предыдущей программы финансирования ЕС. Начались в 2012-13 годах. Уже сразу на тех этапах было осуществлено много злоупотреблений…Нам не удалось договориться о том, чтобы эти проекты были продолжены. Вместе с тем, мы можем вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС, из-за того, что транзит увеличивается, — добавила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее Reuters сообщило, что Европейский союз закрывает программу модернизации контрольно-пропускных пунктов на украинской границе из-за коррупции.

Позднее ЕС официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по модернизации КПП, причем Украине нужно будет вернуть часть средств.