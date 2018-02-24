Задержанное на Одесчине пограничниками судно «Sky Moon» будет передано для нужд ВМС Украины

Танзанийское судно «Sky Moon», которое в конце 2016 года задержали сотрудники Госпогранслужбы Украины, будет передано Военно-морским силам Украины.

Об этом сообщил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко, передает отдел коммуникаций Администрация ГПС Украины.

Данное судно морские пограничники задержали 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай, несмотря на сопротивление экипажа. Задержали его за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

«Высадка досмотровой группы проходила в экстремальных условиях – на ходу. Поскольку капитан проигнорировал законные требования пограничников остановить судно и принять обзорную группу на борт. В дальнейшем, в судовых и в паспортных документах экипажа пограничники нашли подтверждение фактов захода судна в порты на временно оккупированных территориях Украины и перемещения оттуда груза. Далее судно доставили в порт Рени», – говорится в сообщении.

В марте 2017 года решением Малиновского суда Одессы оно было конфисковано в пользу государства. В июне Апелляционный суд Одесской области подтвердил законность конфискации.

Напомним, что это крупнейшая партия товара, конфискованная за нарушения таможенных правил, в истории Украины.