Полицейские задержали в Николаеве похитителей телефонного кабеля

Ночью в четверг, 22 февраля, сотрудники управления полиции охраны города Николаева задержали двоих мужчин, которые в подвале многоэтажного дома воровали телефонный кабель.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что сигнал о том, что неизвестные лица в подвальном помещении многоэтажного дома на улице Колодезная воруют телефонный кабель, поступил в Центральный отдел полиции.

«Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции охраны. И на горячем полицейские застали двоих мужчин 36 и 39 лет, которые сломали замок на двери, проникли в подвал многоэтажки и именно в это время похищали телефонный провод, принадлежащий ОАО «Укртелеком». Злоумышленники тщательно готовились к совершению преступления – в подъезд мужчины пришли уже с рюкзаками с инструментом: плоскогубцами, секаторами, отвертками и пр. Сумма ущерба, нанесенного местными жителями предприятию, составляет семь тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.3 ст.185 УК Украины («Покушение на совершение преступления, кражи, соединенный с проникновением в помещение»), санкция которого предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.

«Сотрудники Центрального отдела полиции задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины. По согласованию с местной прокуратурой злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления, мера пресечения избирается. Проверяется причастность задержанных лиц к совершению других преступлений», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что воры кабеля на время оставили без телефонной связи часть Первомайска и четыре села.