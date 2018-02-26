Николаевца наказали годом условно за перевозку взрывчатки на майские праздники

Обнаруженная в автомобиле взрывчатка с детонатором Суд наказал годом условного срока николаевца, который в автомобиле 1 мая 2017 года вез взрывчатку с детонатором.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, 25-летнего местного жителя с взрывчаткой в автомобиле задержали в Ингульском районе Николаева. Стоит отметить, что в тот момент правоохранители усилили меры безопасности и проводили работу по предотвращению провокаций и возможных терактов на майские праздники. После задержания мужчины с ним работали следователи и оперативники Службы безопасности Украины, которые проверяли возможную причастность задержанного к попыткам дестабилизации ситуации в области.

Согласно приговору, когда полиция остановила автомобиль из-за нарушений ПДД в 04:15, то обнаружила, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Сам обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью.

Он пояснил, что за неделю до его задержания, ему позвонил знакомый и предложил выпить пива. После встречи знакомый оставил в машине его матери электродетонатор и тротиловую шашку, которую он там хранил.

1 мая утром во время управления машиной в состоянии наркотического опьянения его остановили сотрудники полиции, которые в дальнейшем изъяли из авто взрывчатку с детонатором.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Одновременно суд учел искренне раскаяние, признание вины обвиняемым и освободил от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

Напомним, что 19 апреля 2017 года СБУ и полиция обнаружили значительный арсенал оружия и боеприпасов, который был скрыт в гараже в центре города. Тогда в спецслужбе отмечали, что это оружие могло быть использовано для совершения резонансного преступления, для эскалации напряженности общественно-политической ситуации в регионе накануне майских праздников.

А в канун 9 мая 2017 года, в рамках операции по предотвращению провокаций и возможных терактов, оперативники николаевского СБУ, совместно с сотрудниками Нацполиции, провели ряд санкционированных обысков у сторонников «русского мира» и лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям.