В Киеве киберполиция задержала хакера, разыскиваемого в 30 странах

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины задержал хакера, которого разыскивали правоохранители 30 стран мира.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

«Организатора международной преступной платформы, известной как «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров задержали вчера в Киеве. Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которому злоумышленник прибыл в столицу. Сегодня, 26 февраля, суд будет избирать ему меру пресечения в городе Полтава», - сказано в сообщении.

Также, во время обыска на съемной им квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

«Сеть «Avalanche» работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран. 30 ноября 2016 г. полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности - 33-летнего местного жителя. 1 декабря 2016 г. Октябрьским районным судом г.. Полтавы было рассмотрено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины о его аресте. В выборе именно такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый исчез из зала суда. Позже он был объявлен в международный розыск», - пояснили в полиции.

«Согласно украинскому законодавста, ему инкриминируют причастность к совершению нескольких уголовных преступлений: ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 342 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Также прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Федеративная Республика Германия) расследуется уголовное дело в отношении международной платформы преступной инфраструктуры, известной как «Avalanche», которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. В Германии, по оценкам экспертов, это повлекло ущерб на более 6 млн евро. Кроме того, денежные потери, связанные с кибератаками, проведенным по сети «Avalanche», по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру», - отметили в ведомстве.

Напомним, в Польше задержали украинца, которого за киберпреступления разыскивал Интерпол – ему грозит до 30 лет тюрьмы.