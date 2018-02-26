В николаевской квартире нашли мумифицированное тело женщины

В Николаеве 26 февраля патрульные прибыли проверить, все ли нормально с 77-летней женщиной, и обнаружили в квартире тело ее матери, которое превратилось в мумию.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратились жители дома №11 на проспекте Центральном – они беспокоились, что их одинокая соседка уже неделю не выходит из квартиры.

«Первыми на место происшествия прибыли патрульные. Чтобы спасти 77-летнюю женщину, полицейские вызвали сотрудников ГСЧС, которые помогли им попасть в дом. В одной из комнат среди мусора на полу сидела домовладелица. Пенсионерка не могла самостоятельно встать и находилась в беспомощном состоянии. Для спасения женщины патрульные вызвали «скорую помощь», осмотрев другие комнаты, они увидели на кровати мумифицированное тело женщины».

«Позже выяснилось, что женщина все время проживала сама, с соседями не общалась и никому не открывала дверь. О ней время от времени заботились соседи, оставляя еду на пороге. О том, что женщина длительное время живет вместе с умершей матерью, соседи и не догадывались. Сейчас тело умершей направили на проведение экспертизы. Пенсионерка находится в больнице, где медики оказывают ей необходимую помощь», - сообщили в полиции.

По факту смерти следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура, и проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», по предварительным данным, умершая женщина могла пролежать в квартире около 30 лет.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели предотвратили пожар в квартире, где пенсионер более пяти лет накапливал хлам.