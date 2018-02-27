Полковник СБУ, приказавший расстрелять хмельницкий Майдан, остался безнаказанным и купил Porsche, - СМИ

Экс-глава управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Виктор Крайтор, который во времена Революции Достоинства отдал приказ стрелять по активистам местного Майдана, в октябре 2017 года вышел на пенсию, так и не понеся наказания.

Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші».

Как известно, 19 февраля 2014 правоохранители открыли огонь по активистам Майдана в Хмельницком. Тогда смертельно ранили Людмилу Шеремет, еще четверо активистов получили ранения от пулеметной очереди. Позже от выстрелов погиб еще один активист Дмитрий Пагор, а около десятка получили ранения.

На следующий день Виктор Крайтор, который возглавлял управления СБУ в Хмельницкой области, взял на себя ответственность за приказ открыть огонь.

«Да, я давал приказ на применение оружия для проведения предупредительных выстрелов. Ну в чем проблема? Поднимите устав Вооруженных сил Украины, приказы Службы безопасности Украины, и посмотрите — там это черным по белому написано», — сказал Виктор Крайтор в комментарии журналистам.

Сначала в отношении Крайтора открыли производство по факту превышения служебных полномочий. Затем подозрение изменили на более мягкую статью — халатность. Однако в марте 2015 года Военная прокуратура Западного региона закрыла производство в отношении Виктора Крайтора из-за «отсутствия состава преступления».

В 2017 году расстрел активистов начал расследовать Департамент специальных расследований ГПУ. Статус Крайтора изменили на свидетеля.

«Оказалось, что во время пребывания дела в военной прокуратуре были потеряны две пули. Это — те доказательства, которые могли бы стать прямыми, чтобы четко понять, кто был причастен к совершению убийства», — рассказал начальник Департамент специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Как выяснили журналисты, сам Виктор Крайтор в октябре 2017 года вышел на пенсию. Последняя известна его зарплата составляла 13,5 тысяч гривен. Несмотря не это в 2016 году он приобрел себе Porsche Cayenne за 1,5 млн гривен. На отца экс-начальника СБУ в Хмельницкой области зарегистрирован дом в селе Крушинка под Киевом.

Сейчас в нем проживает бывшая жена полковника — Екатерина Крайтор. В октябре прошлого года Виктор и Екатерина Крайторы расстались. Журналистам Екатерина Крайтор сказала, что не проживает с мужем. Зафиксировать автомобиль Виктора Крайтора в селе Крушинка за несколько дней слежки также не удалось.

Интересно, что Екатерина Крайтор является соучредителем компании «Скай Хэндлинг», которая занимается обслуживанием авиаперевозок. Именно эта компания занималась техническим обслуживанием полета, которым из Украины выдворили Михаила Саакашвили. При этом известно, что Виктор Крайтор перед выходом на пенсию был командирован с СБУ в ГП «Украэрорух» — предприятие, которое предоставляет диспетчерские и навигационные услуги самолетам в Украине.

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.