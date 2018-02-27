Нардепы «дали добро» на строительство платных дорог в Украине

Верховная рада Украины поддержала закон №6766 о строительстве дорог по принципу концессии.

За соответствующий закон проголосовали 233 нардепа, передает «РБК-Украина».

Так, Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог», которым уточнено понятие «концессионные дороги».

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook, существующие автодороги не будут передаваться в концессию.

«Первый инфраструктурный законопроект, который был рассмотрен парламентом, - о строительстве дорог по принципу концессии. Поддержан 233 голосами за основу и в целом! Еще раз подчеркиваю: существующие автодороги не будут передаваться в концессию. Концессионной может быть исключительно новая дорога, которая пролегает параллельно существующей, чтобы пользователи имели право выбирать: ехать по платной дороге или бесплатной», - отметил Омелян.

Соответствующим законом предусмотрено, в частности, что:

- на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения; - решение о проведении концессионного конкурса принимает Кабинет министров Украины; - Кабинет иинистрив Украины определяет максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, построенным на условиях концессии; - концессионные платежи зачисляются в Государственный бюджет Украины.

Напомним, ранее Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что платными в Украине могут сделать только новые дороги, построенные за счет инвесторов.