Нардепы «дали добро» на строительство платных дорог в Украине

Верховная рада Украины поддержала закон №6766 о строительстве дорог по принципу концессии.
За соответствующий закон проголосовали 233 нардепа, передает «РБК-Украина».
Так, Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог», которым уточнено понятие «концессионные дороги».
Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook, существующие автодороги не будут передаваться в концессию.
«Первый инфраструктурный законопроект, который был рассмотрен парламентом, - о строительстве дорог по принципу концессии. Поддержан 233 голосами за основу и в целом! Еще раз подчеркиваю: существующие автодороги не будут передаваться в концессию. Концессионной может быть исключительно новая дорога, которая пролегает параллельно существующей, чтобы пользователи имели право выбирать: ехать по платной дороге или бесплатной», - отметил Омелян.
Соответствующим законом предусмотрено, в частности, что:
- на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения;
- решение о проведении концессионного конкурса принимает Кабинет министров Украины;
- Кабинет иинистрив Украины определяет максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, построенным на условиях концессии;
- концессионные платежи зачисляются в Государственный бюджет Украины.
Напомним, ранее Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что платными в Украине могут сделать только новые дороги, построенные за счет инвесторов.