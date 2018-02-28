НАБУ завершило расследование по делу разворовывания средств Южно-Украинской АЭС

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование уголовного производства по факту хищения средств Южно-Украинской АЭС на закупке общеблочных щитов по завышенным ценам.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева избрал бывшему и.о. президента ГП НАЭК «Энергоатом», бывшему гендиректору Южно-Украинской АЭС, экс-депутату Николаевского облсовета Виссариону Киму меру пресечения в виде залога в размере 1,76 миллиона гривен.

Отмечается, что в данном решении отказано в продлении меры пресечения бывшему президенту «Энергоатома» Виссариону Киму по результатам рассмотрения ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ходатайстве прокурор указал, что у Кима завершилось действие меры пресечения 6 февраля и в тот же день им было направлено ходатайство о продлении меры пресечения, однако документ поступил в суд лишь 8 февраля. В САП просили продлить действие обязанностей, поскольку на данный момент сторонам защиты открыт доступ к материалам дела и проходит ознакомление, что может продлиться значительное время.

В свою очередь Ким и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства. По их мнению, поскольку срок пропущен, сторона обвинения может ходатайствовать лишь об избрании меры пресечения, а не о продлении.

Выслушав доводы обеих сторон, судья принял решение отказать в продлении меры пресечения подозреваемому.

Виссарион Ким является совладельцем трех украинских предприятий. Его взнос в уставный фонд ООО «Укрспецстрой» представляет 957 тысяч гривен. Фирме, согласно данным Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество принадлежат три участка и вилла на 1,5 тысячи квадратов в поселке Сходница Львовской области. В уставной капитал ООО «Септима1», которое специализируется на предоставлении в аренду и эксплуатацию имущества, Ким внес 142 тысячи гривен. В уставной капитал ООО «Коралл» - 100 тысяч гривен, компания сейчас в состоянии ликвидации.

Напомним, что НАБУ задержало сына бывшего гендиректора НАЭК «Энергоатом» и Южно-Украинской АЭС Артема Кима по подозрению в хищении 27 миллионов ​​гривен «Энергоатома».