В Николаеве патрульные задержали пьяного «маршрутчика»

Фото: иллюстрация В Николаеве в пятницу, 2 марта, патрульные задержали водителя «маршрутки», который в состоянии алкогольного опьянения перевозил пассажиров.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Пьяного водителя маршрутного такси №20, который по проспекту Центральном двигался в направлении микрорайона Намыв патрульные попытались остановить в районе спорткомплекса «Надежда».

«Маршрутчик» игнорировал спецсигнал и требования патрульных об остановке и продолжал движение. Возле остановки общественного транспорта 2-е КП водителя маршрутного такси с пассажирами удалось заблокировать.

Алкотестер «Драгер» показал результат в 2,07 промилле алкоголя при допустимой норме в 0,2 промилле.

Патрульные оформили на «маршрутчика» протокол согласно части 1 статьи 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции») и части 9 статьи 133-1 («Нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров или грузов автомобильным транспортом») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Николаеве на проспекте Героев Украины сотрудники управления патрульной полиции Николаева остановили маршрутное такси «Fiat Ducato», следовавшее по маршруту № 62 «Намыв - Терновка» – водитель микроавтобуса оказался в состоянии алкогольного опьянения.