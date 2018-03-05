В Киеве у здания суда, где слушается дело скандального Крысина, собираются «титушки»

К Дарницкому райсуду Киева, где в понедельник слушается дело Юрия Крысина, стягиваются подозрительные молодые люди спортивного телосложения.

Об этом сообщает корреспондент «Украинской правды».

«Титушки» собираются неподалеку от здания суда, в парке «Таращанец». По подсчетам УП, их там около 50. На просьбу представиться они не отвечают. Также у суда собираются националистические общественные организации С14 и «Национальный корпус».

Рассмотрение дела было назначено на 13:30, но началось оно около 14:00. В нем Крысина обвиняют в пытках, в результате которых пострадали Владислав Иваненко, Светлана Кирилаш и Екатерина Веремий.

Также обвиняемым по делу проходит Сергей Чемес, который сейчас находится под стражей.

На суд пришел и сам Крысин, которого не арестовывали. У здания его встретили активисты и задали несколько вопросов. В ответ Крысин сквернословил и говорил, что не виноват в убийстве журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

По информации «Громадського», также Крысин заявил активистам, что не знает парней, которые собрались, однако позже подошел к ним и общался.

Как сообщает корреспондент УП, на заседании Крысин и двое защитников Игорь Василенко и Татьяна Гнатюк попросили суд перенести слушание дела. Свое ходатайство обвиняемый объясняет тем, что его адвокат находится в Луганской области. Защитники ходатайствуют, потому что хотят иметь время на ознакомление с обвинительным актом.

После этого суд отправился в совещательную комнату, чтобы принять решение относительно ходатайства о продлении меры пресечения для Чемеса и решить, переносить ли судебное заседание.

Тем временем к суду подошло подкрепление из 40 нацдружинникив и 15 членов С14.

Как известно, 22 декабря Шевченковский райсуд приговорил Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия к 4 годам условно, однако «смягчающие обстоятельства» в виде двух малолетних детей и «раскаяния» подсудимого уменьшили этот срок до 2 лет.

Суд установил, что Крысин сознательно в группе других «титушек» добивал битой Веремия вечером 18 февраля 2014 года возле Михайловской площади. Один из «титушек» в процессе избиения выстрелил в журналиста и смертельно ранил его.