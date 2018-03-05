Николаевского следователя, который украл с вещдоков награбленное для игры на тотализаторе, отправили под суд

В Николаеве закончили досудебное расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении следователя полиции, который похитил часть вещественных доказательств в виде шубы и других ценностей для пополнения своего счета в букмекерской конторе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как уже сообщалось, в Николаеве 29 марта 2017 года неизвестные взломали входную дверь и обокрали магазин меховых изделий на улице Соборной. Злоумышленники похитили девять шуб из соболя и 21 шубу из норки общей стоимостью около четырех миллионов гривен.

Позже, в июне 2017 года, в Киеве николаевская полиция задержала четырех подозреваемых в этой краже. Для задержания этой группировки, которая промышляла кражами шуб, брендовых часов и техники по всей Украине, из Николаева были привлечены 60 сотрудников полиции. Кроме того, двух участников ОПГ задерживали с привлечением спецподразделения «КОРД».

Часть награбленного была найдена правоохранителями и изъята и передана следователю Владимиру Я. как вещественные доказательства.

Однако, следователь с целью получения денег для игры в спортивный тотализатор сдал одну из шуб в ломбард на свой паспорт, а помимо этого украл около 5000 евро из денег, также изъятых в качестве вещдоков у преступников. По словам собеседника «Преступности.НЕТ», следователь сам признался своему руководству в содеянном.

Примечательно, что в начале 2016 года следователь Я. участвовал в образовательной программе Национальной полиции Украины «Рыцарь чести» и даже прошел ее, попав в список 12-ти отобранных сотрудников.

В прокуратуре отмечают, что своими противоправными действиями сотрудник полиции нанес потерпевшим ущерб потерпевшим на общую сумму 245 тысяч гривен.

28 февраля 2018 в уголовном производстве составили обвинительный акт по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, совершенное в крупных размерах»), который направили в Центральный районный суд Николаева для рассмотрения по существу.

Напомним, что это не первый случай, когда в Центральном РОВД Николаева сотрудники крадут вещественные доказательства. 21 сентября 2015 года в Николаеве на пересечении проспекта Ленина с улицей Малой Морской грабитель сорвал золотую цепочку с шеи девушки и сбежал. Его задержали и привезли в Центральный райотдел милиции, где уже обнаружилось, что цепочка длиной 55 сантиметров стала цепочкой в 29 сантиметров. По информации источников «Преступности.НЕТ» в Николаевском облУМВД, половину вещдока себе присвоили трое сотрудников уголовного розыска, которые впоследствии сдали фрагмент ювелирного изделия в ломбард.

Однако, начальник Центрального РОВД Сергей Дяченко спустя две недели после произошедшего отрицал то, что к этому имеют отношение его подчиненные и заявил, что проводит служебную проверку. В итоге в результате этой проверки руководство николаевской полиции не смогло или не захотело самостоятельно отыскать виновных в пропаже фрагмента золотой цепочки в Центральном райотделе милиции Николаева.