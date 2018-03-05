В Николаеве прохожий задержал агрессивного мужчину, который открыл стрельбу возле торгового центра

Скриншот с видео В Николаеве возле торгового центра пьяный мужчина начал себя агрессивно вести и открыл стрельбу из пистолета – до приезда полиции его задержал прохожий.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло в Корабельном районе Николаева 2 марта. Вечером 2 марта с пульта управления полиции охраны в Николаевской области поступил сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из супермаркетов.

Неизвестный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения с пистолетом в руках вблизи торгового центра, бросался на прохожих и проезжающие мимо автомобили, вел себя агрессивно, нецензурно выражался и стрелял из пистолета.

«Один из посетителей, которого вооруженный хулиган встретил на выходе из магазина, сразу сориентировался в ситуации и через несколько секунд повалил правонарушителя на пол. В это время к месту происшествия именно прибыл наряд полиции охраны, который отобрал оружие и доставил нетрезвого гражданина в отдел полиции», - рассказали в полиции.

Свои действия 38-летний правонарушитель, который ранее не имел проблем с законом, объяснил чрезмерным количеством употребленного спиртного.

Оружие и изъятые с места происшествия гильзы сотрудники Корабельного отдела полиции отправили на исследование, по результатам которого будут приниматься дальнейшие решения о дополнительной квалификации события.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Напомним, в Николаеве владелец рынка устроил стрельбу возле бара и разбил женщине голову.