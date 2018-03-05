Суд на Луганщине наказал штрафом бизнесмена, который возглавлял «госпредпритие» «ЛНР» и финансировал боевиков

Предпринимателю из Луганска, который финансировал пророссийскую террористическую организацию "ЛНР", суд назначил штраф в размере 425 тысяч гривен.

Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Исполняя обязанности «генерального директора» одного из так называемых «государственных предприятий» на оккупированной территории Луганской области, он перечислял боевикам средства, которые шли на террористическую деятельность.

«Находясь на указанной «должности», злоумышленник заключал договоры на поставку продукции предприятия и в дальнейшем платил «налоги» в так называемый «бюджет» террористической организации «ЛНР», из которого осуществлялось финансирование участников силового блока террористической организации», - говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, за финансирование терроризма предпринимателю грозил срок от пяти до восьми лет лишения свободы, однако после того, как между ним и прокурором было заключено соглашение о признании виновности, суд решил наказать его штрафом.

Напомним, ранее на Донетчине суд оправдал «председателя верховного суда «ДНР». Ранее суд оправдал экс-мэра Стаханова, проводившего «референдум». Также суд оправдал бывшего «министра угольной промышленности ЛНР».