В Харькове СБУ освободила из «реабилитационных центров» 230 человек

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове пять подпольных «реабилитационных центров» для алко- и наркозависимых, в которых против воли удерживали около 230 человек.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, организовали противоправный бизнес проповедники одной из протестантских религиозных организаций харизматического направления, которые заманивали больных в «клинику» обещаниями полноценного лечения и всесторонней психологической помощи. При этом центры не имели ни штата врачей, ни каких-либо разрешительных документов в сфере здравоохранения — медикаментозное лечение заменяли постоянными молитвами и сомнительными религиозными обрядами.

Пациентов, среди которых были люди с тяжелыми заболеваниями, в частности с гепатитом, туберкулезом, ВИЧ, после получения предоплаты размещали в арендованных частных домах, где «принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации».

«В комнатах площадью 9-10 квадратных метров в антисанитарных условиях содержались по восемь больных, окна помещений были оборудованы решетками. Во время пребывания в центрах у пациентов отбирали мобильные устройства, единичные звонки родственникам разрешались исключительно в присутствии инструкторов центра, а выход за пределы дома был строго запрещен. За малейшие проступки или попытку побега больных били и удерживали в подвале», — говорится в сообщении.

При этом стоимость «лечения» в центре составляла от трех до восьми тысяч гривен в месяц (ее организаторы определяли в зависимости от платежеспособности родственников). Однако на содержание пациентов тратились минимальные суммы.

Напомним, на Днепропетровщине полиция освободила из «реабилитационных центров» почти 90 человек.