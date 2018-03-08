В Украине разыскивают 4 тысячи военных из Крыма – к суду привлекли лишь четырех предателей

В Украине в розыске находятся 4 тысячи 266 военнослужащих из Крыма, которые изменили присяге после аннексии полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Всего в розыске находятся 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняемых в дезертирстве. В настоящее время уже расследовано и направлено в суд 4 обвинительных акта по четверым военнослужащим. Все четверо приговорены к различным срокам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Ранее как заявил в суде на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича замсекретаря СНБО Михаил Коваль, Вооруженные силы Украины перед аннексией Крыма «наводнили предателями», которые затем перешли на сторону России, а до аннексии они передавали россиянам информацию о состоянии дел в ВСУ. По его данным, на материковую Украину из 20 тысяч военных вернулись около 6 тысяч.

Напомним, что ранее в Запорожье СБУ задержала дезертира, который собирался бежать в армию РФ.