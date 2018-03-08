Пограничники предотвратили попытку незаконного вывоза 20 килограмм янтаря в Турцию из порта в Одесской области

Почти 20 кг янтаря пытались провезти в грузовике, который следовал в один из теплоходов в Турцию вчера, 7 марта. Автомобиль ехал через пункт пропуска «Ильичевский-МТП».

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Контрабанду обнаружили пограничники Одесского отряда.

«Проверяя транспортное средство турецкой регистрации, общая обзорная группа в кабине грузовика и в ящиках для инструмента прицепа обнаружила шесть полиэтиленовых пакетов с солнечным камнем. В них находилось почти 18,5 килограммов необработанного янтаря», - говорится в сообщении.

Камни изъяли и передали представителям ГФС.

Напомним, ранее украинец пытался вывезти в Польшу 22 килограмма янтаря в газовом баллоне.