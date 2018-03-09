Жителей Николаевщины за семейное насилие наказали штрафом и общественными работами

В 2017 году на Николаевщине полиция расследовала 29 уголовных производств о насилии в семье. Суды рассмотрели 18 уголовных производств, в еще 10 делах продолжается судебное разбирательство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Какова судьба оставшегося, 29-го уголовного производства, не указано. Жертвами домашнего насилия в этих делах стали 24 женщины и четыре девочки. Уголовные дела квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений (23 случая) и травм средней тяжести (2), а также нанесение телесных повреждений по неосторожности (2).

В одном из случаев, в феврале 2017 года жительницу Снигиревского района оштрафовали на 850 гривен за то, что она в ходе ссоры избила шнуром от микрофона свою приемную малолетнюю дочь. В этом же районе мужчина получил 100 часов общественных работ за то, что он, будучи нетрезвым, ударил свою бывшую жену в нос. На судебном заседании он свою вину признал полностью.

А житель Баштанского района приговорен к 200 часам общественных работ – он нанес ряд ударов своей несовершеннолетней дочери по левой руке и левой ноге. Затем девочка упала на пол и ударилась головой. В результате преступления ребенку были нанесены «легкие телесные повреждения в виде кровоизлияний».

«Специфика этой категории дел в том, что пострадавшие в дальнейшем прощают своих обидчиков, пытаются сохранить отношения и не желают их привлечения к уголовной ответственности. Чувствуется давление общественных и семейных обстоятельств. Также есть отдельные случаи, когда по результатам судебного рассмотрения уголовные производства закрываются в связи с отказом пострадавших от обвинения», - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Николаева не вытерпела домашнего насилия и «сдала» полиции своего сожителя.