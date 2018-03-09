Суд отправил на 4,5 года в тюрьму рецидивиста, который решил обогатиться на телефоне николаевского школьника

В Николаеве суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы ранее судимого мужчину, который возле школы отобрал телефон у малолетнего ребенка.

Об этом свидетельствует приговор Ленинского районного суда Николаева.

Преступление случилось на улице Электронной в марте 2017 года. Около 13:00 возле школы мальчик разговаривал по мобильному, как вдруг к нему подбежал неизвестный, вырвал из его руки телефон и сбежал.

Также обвиняемый под поводом воспользоваться интернетом через несколько месяцев после вышеуказанного преступления украл телефон еще одной потерпевшей.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 («Грабеж») и части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Ему назанчили итоговое наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отметим, что преступник ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 185 («Кража»), части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), части 2 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами»).

Напомним, патрульные задержали николаевца, который отобрал сумку у 10-летнего мальчика.