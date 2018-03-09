В Киеве суд арестовал переговорщика Рубана без права залога – его подозревают в подготовке покушения на Порошенко

Шевченковский районный суд города Киева вынес решение по ранее задержанному Владимиру Рубану.

«Применить к Рубану содержание под стражей без права залога», — сказал судья.

Подозрение объявлено по ч.1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием», и ч.1 ст.14 «Приготовление к преступлению», ч.3 ст.258 «Террористический акт».

Издание «Страна» опубликовала текст подозрения Рубану. Переговорщику вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием. В тексте документа говорится о подготовке покушения на президента Украины, а также на первых лиц государства в Киеве.

Судя по данным прокуратуры, которые в ходе заседания зачитывает судья, Рубана подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей с использованием гранатометов и минометов, передает "Украинская правда".

Среди людей, которые могли быть целями Рубана - фамилии Порошенко, Аваков, Яценюк, Турчинов.

По информации военной прокуратуры, в Горловке и Макеевке, используя знакомство с главарем боевиков ОРДО Александром Захарченко Рубан приобрел оружие, после чего перевез его в "серую" зону.

"Обстоятельства, позволяющие обоснованно подозревать Рубана, подтверждаются рапортом, заключением баллистической экспертизы, протоколом осмотра, протоколом обыска по месту жительства Рубана", - зачитывает судья данные обвинения.

Заседания суда проходит под председательством судьи Евгения Мартынова, со стороны защиты - Виталий Погосян.

По мнению прокуроров, Рубан может препятствовать уголовному производству и совершить другие уголовные преступления.

Также прокуратура считает, что он может покинуть территорию Украины.

Сторона обвинения просит для Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.

Напомним, 8 марта Рубана задержали на линии разграничения,

Шевченковский районный суд города Киева вынес решение по ранее задержанному Владимиру Рубану.