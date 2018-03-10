В Киеве и Ровно пострадали 5 полицейских: нарушители протаранили служебные авто

В ночь на 10 марта в Киеве и Ровно пятеро полицейских получили травмы во время несения службы из-за тарана их автомобилей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.

По его словам, это произошло при схожих обстоятельствах: полицейские преследовали нарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских автомобилей.

В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

«Граждане и общество должно воспринимать полицейского адекватно и реагировать на его требование. Обратная реакция приводит к таким последствиям... Машину-то мы отремонтируем, будет как новая. А вот какая цена жизни и здоровья полицейских. Повседневная практика, которая становится печальной статистикой», – подчеркнул Князев.

Замначальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в эфире «112 Украина» сообщил, что ДТП с участием автомобиля полиции охраны произошло в Киеве на перекрестке улиц Жмаченко и Корнатовского.

По его словам, в результате ДТП трое правоохранителей получили тяжелые травмы. В частности, у одного из них - закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

По словам представителя полиции, предварительно установлено, что водитель автомобиля «Hyundai», который врезался в служебный автомобиль полиции охраны, был пьяным.

В то же время, инспектор отдела коммуникации полиции в Ровенской области Ольга Ангелова сообщила, что у двух ровненских патрульных диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы тела, однако их жизни ничего не угрожает.

Она отметила, что 23-летнего нарушителя задержали в ходе преследования: он пытался скрыться от полиции.

В ходе погони полицейские применили табельное оружие, попав в колесо и бампер. Впоследствии они пытались заблокировать движение злоумышленника с помощью служебного авто, но он пошел на таран и продолжил побег.

В результате автомобиль остановился из-за повреждений, причиненных выстрелами. Правоохранители задержали нарушителя, у которого диагностировали алкогольное опьянение.

Напомним, на Ровенщине пьяный водитель пытался протаранить авто патрульных, сбил мусорный бак и врезался в стену дома.