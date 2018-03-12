Опубликовано видео, как нардеп Левченко пытался бросить в коммунальщиков «коктейль Молотова»

В сети появилось видео, как народный депутат Юрий Левченко пытался забросать «коктейлями Молотова» коммунальщиков при сносе гаражей в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщают «Буквы».

Столкновение произошло 9 марта около гаражного кооператива на улице Половецкой.

На видео заметно, как нардеп Юрий Левченко подходит к группе агрессивно настроенных людей с неким предметом в руках. После чего, скрываясь за спиной одного из людей, производит непонятные манипуляции. В результате вспыхивает пламя, и становится ясно, что Левченко зажег «коктейль Молотова». Для лучшего понимания ситуации видео смонтировано с добавлением эпизода в замедленном повторе.

«Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия», - сообщили в полиции.

Отмечается, что с заявлением об избиении к правоохранителям они не обращались.

Напомним, в Киеве на акции против застройки, где избили нардепа, задержали пятерых человек.