Спустя два года прокуратура сообщила о подозрении врачу БСМП Николаева из-за смерти пациента в реанимации

Врачу Больницы скорой медицинской помощи Николаева сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что могло привести к смерти 29-летнего парня в реанимационном отделении БСМП два года назад.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Досудебное расследование установило, что в марте 2016 врач в нарушение требований Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», его должностной инструкции, медицинских протоколов, не обеспечил своевременную и качественную медицинскую помощь на этапе лечения жителя Николаева, который в дальнейшем скончался в реанимационном отделении больницы, так и не получив необходимого оперативного вмешательства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проведенных следственных действий получено достаточно доказательств для объявления врачу обоснованного подозрения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 140 («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником») Уголовного кодекса Украины.