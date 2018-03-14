Суд отправил под личное обязательство депутата Николаевского райсовета, подозреваемого в махинациях с техникой на госпредприятии

Центральный райсуд Николаева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Николаевского районного совета, подозреваемому в присвоении средств на должности директора государственного предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам ходатайства, депутат подозревается в том, что с февраля 2016 по январь 2017 года, находясь в должности директора государственного сельскохозяйственного предприятия в селе Степовое Николаевского района, при закупке запчастей и масла для комбайнов растратил имущество предприятия на сумму свыше 420 тысяч гривен

Действия подозреваемого квалифицировали по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины. Прокурор поддержала ходатайство и просила избрать меру пресечения в виде залога в размере 426 тысяч гривен.

В обоснование ходатайства гособвинитель отмечала, что подозреваемый может скрываться от следствия, исказить документы, касающиеся закупок вышеупомянутого сельхозпредприятия и находящихся на его территории, влиять на свидетелей, в том числе из числа его сотрудников, препятствовать уголовному производству иным образом.

Адвокат возразил против удовлетворения ходатайства, настаивая на том, что риски не доказаны, а сумма залога является непомерной для его подзащитного. Подозреваемый поддержал позицию своего защитника.

В ходе рассмотрения ходатайства следственная судья Галина Подзигун установила недоказанность рисков указанных прокурором. По этим же основаниям маловероятнойявлется возможность того, что подозреваемый начнет искажать документы, которые находятся сельхозпредприятии и влиять на свидетелей, в том числе из числа его сотрудников.

На маловероятность указанных рисков указывает также тот факт, что подозреваемый пока не занимает какую-либо должность на указанном предприятии. Риск препятствование проведению иначе – неконкретизирован.

Учитывая это, заслушав мнения сторон и исследовав материалы дела, суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства прокурора и избрать в отношении депутата меру пресечения в виде личного обязательства. Суд возложил на подозреваемого ряд процессуальных обязательств: прибывать по всем вызовам следователя или суда, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать о смене работы или места жительства, воздержаться от общения со свидетелями в указанном уголовном производстве, сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт для выезда за границу.

По информации «Преступности.НЕТ», речь идет о директоре ГП «Племрепродуктор «Степовое» Владимире Погорелове, депутате Николаевского райсовета от БПП «Солидарность», уголовное производство относительно которого внесено в Единый реестр досудебных расследований в конце апреля 2017 года. Тогда производство квалифицировали по части 3 статьи 191 УК Украины.

В частности, по мнению следствия, директор госпредприятия якобы закупил запчасти для иностранной сельхозтехники - для этого он дал устное указание заполнить фиктивную документацию о износе деталей и необходимости их замены. Позже эти детали якобы были установлены на сельхозтехнику его сына.