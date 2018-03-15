В Киеве на остановке мужчина бросил в полицейских взрывное устройство

В Деснянском районе Киева на проспекте Маяковского на остановке общественного транспорта мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.

Об этом сообщает «Эспрессо».

Сообщается, что мужчина бросил в полицейских взрывное устройство, предположительно, гранату. На данный момент обстоятельства инцидента неизвестны. В результате взрыва поврежден патрульный автомобиль, торговый киоск и павильон на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, работники полиции не пострадали.

По данным «Эспрессо», на месте событий был мужчина в наручниках, который, по всей видимости, и является нападавшим. На данный момент правоохранители отказываются от комментариев.

Напомним, в Запорожской области злоумышленник подорвал гранатой трех полицейских.