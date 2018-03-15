Рада сняла неприкосновенность и разрешила арестовать беглого нардепа Бакулина

Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с нардепа от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

Соответствующее решение поддержали 274 парламентария.

Таким образом, парламент дал разрешение на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по делу о закупке так называемых «вышек Бойко». Кроме того, нардепы дали согласие на его задержание и арест.

Напомним, 16 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представления в Верховную раду на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения Бакулину.

Бакулин является фигурантом дела о закупке по завышенным ценам так называемых «вышек Бойко» в 2011 году, когда возглавлял НАК «Нафтогаз Украины». По данному делу его задерживали в 2014 году, однако позже Печерский райсуд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн гривен.

Рана на заседании регламентного комитета Рады генпрокурор отметил, что следствие не может установить местонахождение Бакулина. В связи с этим Луценко допускает, что нардепа объявят в розыск, если парламент даст разрешение на его задержание и арест.

Как известно, Евгений Бакулин, который не имеет никакого отношения к Николаевской области, накануне выборов в 2012 году собирался идти в нардепы по 130-му избирательному округу (с центром в Баштанке). Тогда экс-губернатор Николаевской области Николай Круглов, говоря о кандидатах в Верховную Раду, заявлял, что «любого николаевца променяет на газификацию области».

В ноябре 2012 года экс-губернатор Николаевщины Николай Круглов наградил председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина Почетной грамотой Николаевской областной государственной администрации.