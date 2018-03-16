Генпрокуратура пришла с обысками на «Новую почту» - обыскивают даже кабинет совладельца компании

Генеральная прокуратура проводит обыски в офисах «Новой Почты» в Киеве, Полтаве и Харькове.

Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк в Facebook.

Кроме того, следователи проводят обыск у самого Поперешнюка.

«Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как просто на глазах улучшается инвестиционный климат в стране», - пожаловался он.

Прессекретарь Генпрокурора Лариса Сарган подтвердила факт обысков.

«В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая Почта» в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий», - написала Сарган на своей странице в Facebook.

«Новая почта» - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса. Сеть «Новая почта» состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтоматов для выдачи/приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов. Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что силовики ведут себя с бизнесом как «дикари и недоумки».