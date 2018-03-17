Во Львове на взятке в 105 тысяч гривен полиция задержала председателя райадминистрации

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В пятницу, 16 марта, на взятке в 105 тысяч гривен задержали председателя Железнодорожной райадминистрации Львова Тараса Гниду.

Об этом сообщает пресс-служба ГКНП во Львовской области..

Во Львовском горсовете заявили, что на время расследования чиновника отстранили от должности.

Департамент защиты экономики Нацполиции сообщил, что речь идет о 105 тысяч гривен, которые Тарас Гнида требовал за непрепятствование предпринимательской деятельности.

«Неправомерную выгоду требовал и получал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района и за трудоустройство граждан в органы местного самоуправления», - говорится в сообщении Департамента защиты экономики Нацполиции.

В ведомстве добавили, что факт вымогательства должностным лицом 105 тысяч гривен  взятки задокументировали.

Напомним, Одессе чиновник, погоревший на взятке, потерял сознание, чтобы его не смогли задержать полицейские.

Роман Свиридов

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