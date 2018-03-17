«Планировала провокации»: СБУ выслала из Украины российскую журналистку пропагандисткого канала «Россия 24»

Служба безопасности Украины выдворила сотрудницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову с запретом въезда в Украину сроком на 3 года.
Об этом 17 марта сообщили в пресс-центре СБУ.
По данным ведомства, Гончарова «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора».
«В начале марта россиянка подготовила 4 провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили ущерб международному имиджу страны», - заявили в СБУ.
Отмечается, что Гончарова «планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины».
Напомним, ранее российская журналистка устроила провокацию Порошенко в Давосе.