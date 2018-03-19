На Волыне мужчина на джипе пытался протаранить пограничников – бойцы ГПСУ открыли огонь по нарушителю

На Волыни пограничники устроили погоню со стрельбой за внедорожником, водитель которого пытался наехать на правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Внедорожник пограничники обнаружили вечером 17 марта с наблюдательной башни пограничники Луцкого отряда отдела «Доманово» у границы с Беларусью.

Для задержания автомобиля немедленно выбыла группа реагирования. Во время преследования команду пограничников об остановке водитель проигнорировал и направил транспортное средство в сторону автомобиля военнослужащих Госпогранслужбы.

Бойцы пограничного наряда осуществили очередь предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако после этого водитель развернулся в другую сторону и пыталя скрыться от правоохранителей, которые его преследовали около двух километров. Нарушитель свернул в один из частных дворов населенного пункта Мельничное, где покинул авто и начал убегать.

По пути автомобиля, между пунктами пропуска, пограничники нашли четыре пакета сигарет общим количеством 2740 пачек.

Обнаруженный автомобиль передан сотрудникам полиции. Впоследствии водителя было установлено, он оказался местным жителем 1973 года рождения. Любые объяснения человек предоставлять отказался.

В Ратнивский отедл полиции в Волынской области направлено сообщение об обнаружении уголовного преступления по статье 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Проводится проверка.

Напомним, в Одесской области полицейские применили табельное оружие, чтобы предотвратить наезд на инспектора.