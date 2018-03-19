Азаров заявил, что готов свидетельствовать о госизмене Януковича в суде

Бывший экс-глава правительства Украины Николай Азаров записал видеообращение к Оболонскому райсуду, в котором выражает готовность давать показания в качестве свидетеля по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Видео опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

Азаров призвал обеспечить ему допрос путем видеоконференции с уполномоченного суда Москвы.

«Я не имею возможности прибыть непосредственно в Оболонский суд города Киева для дачи показаний в связи с преследованием меня на территории Украины по политическим мотивам ... Кроме того, я регулярно получаю в свой адрес и адрес моих близких от неизвестных угрозы по физическому уничтожению и считаю, что в Украине существует опасность для моей жизни», - говорится в заявлении Азарова.

Азаров также сообщил, что в настоящее время проживает на территории Российской Федерации.

Напомним, по состоянию на 6 марта Оболонский суд Киева завершил допрос свидетелей обвинения и перешел к свидетелям защиты. Пока что были заслушаны только два из них: бывший министр иностранных дел Леонид Кожара и авиадиспетчер Андрей Чертков.

Ситуация с остальными свидетелями пока не определена. Защита заявила, что многие из них проживают на территории России или оккупированного Крыма. Суд попросил предоставить документы, доказывающие это.

Среди них - бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава АП Андрей Клюев, экс-министр МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр обороны Павел Лебедев, экс-командующий Внутренних войск Станислав Шуляк, командующий ВМС и начальник Генштаб Юрий Ильин, работник Службы безопасности Сергей Бернадский, экс-глава МИД Леонид Кожара, начальник Управления СБУ в Киеве и области Александр Щеголев, бывший начальник охраны Президента Константин Кобзар.