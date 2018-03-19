В Южноукраинске экс-директора «Центра реабилитации детей» подозревают в растрате 270 тысяч гривен

В Южноукраинске бывшему директору коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей» сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением в крупных размерах») Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«Директор коммунального учреждения с июня 2013 года по апрель 2017 года путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных средств, выделенных для содержания воспитанников учреждения. Несмотря на то, что режим освобождения от налога на добавленную стоимость распространяется на «Центр социально-психологической реабилитации детей», директор незаконно включил НДС в расчеты по договорам с частным предприятием», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине бухгалтер сельсовета писала заявления на матпомощь от имени односельчан и забирала деньги себе.