В Николаеве будут судить обвиняемых в миллионных махинациях с недвижимостью

В Николаеве 16 марта в Центральный районный суд направили обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, занимавшейся махинациями с недвижимостью.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Обвиняемые с использованием поддельных документов в течение длительного времени завладевали имуществом граждан и коммунальной собственностью, что привело к нанесению ущерба на сумму более 5 миллионов гривен. В состав преступной группы входили шесть местных жителей возрастом от 35 до 50 лет.
«В период с апреля 2016 по июль 2017 года злоумышленники совершили 40 преступлений, связанных с незаконным завладением деньгами юридических и физических лиц, а также недвижимым и движимым имуществом граждан и территориальной громады Николаева. Членам преступной группы избраны и в дальнейшем продолжены меры пресечения, в том числе и содержание под стражей. Также с целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест на недвижимое и движимое имущество, которое является предметом преступления», - отмечено в сообщении.