В Николаеве будут судить обвиняемых в миллионных махинациях с недвижимостью

В Николаеве 16 марта в Центральный районный суд направили обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, занимавшейся махинациями с недвижимостью.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Обвиняемые с использованием поддельных документов в течение длительного времени завладевали имуществом граждан и коммунальной собственностью, что привело к нанесению ущерба на сумму более 5 миллионов гривен. В состав преступной группы входили шесть местных жителей возрастом от 35 до 50 лет.