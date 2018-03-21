В Британии уничтожили «Ferrari», владелец которой не доказал, что не угнал спорткар

В Британии уничтожили «Ferrari», чей владелец не доказал, что не угнал спорткар. Машину эвакуировали за неправильную парковку и отсутствие на неё документов, а затем превратили в груду металлолома.

Об этом сообщает «Tjournal».

31-летний британский предприниматель и миллионер Захид Хан опубликовал видео, в котором его спорткар «Ferrari 458 Spider» стоимостью более 280 тысяч долларов по требованию полиции города Бирмингем превратили в груду металлолома. Поводом к этому стало то, что правоохранители заподозрили, что автомобиль может быть краденым, так как во время эвакуации транспортного средства водитель не предоставил документы на спорткар.

Полицейские конфисковали «Ferrari» 5 апреля 2017 года. Хан припарковал машину у здания суда в Бирмингеме и заехал на тротуар. «Ferrari» за нарушение правил отправили на стоянку, а самого бизнесмена пригласили для разъяснений в полицейский участок. Пока Хан собирал документы, выяснилось, что спорткар уже уничтожили.

- Я был владельцем машины и застраховал её. Они сделали всё за моей спиной и аннулировали арест, который был наложен на машину, не уведомив меня или мою юридическую команду, - сообщил мужчина.

Полиция классифицировала автомобиль как непригодное для эксплуатации транспортное средство и присвоила ему «категорию B». Это означает, что машину отремонтировали после серьёзной аварии. Кроме того, правоохранители предъявили ему и его брату обвинения по факту мошенничества. Захиду и Амиду Хану (брату бизнесмена) предъявлены обвинения в сокрытии и преобразовании преступной собственности, связанной с похищенными машинами, работающими на подложных номерах.

Сам Хан заявил, что купил спорткар у крупной аукционной компании. Теперь бизнесмен, который обвиняется по четырём пунктам мошенничества, «связанного с документами по страхованию автомобилей», намерен использовать видеозапись, чтобы обратиться в британский Верховный суд за компенсацией.