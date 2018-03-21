На Николаевщине СБУ за вымогательство взятки задержала руководителя государственной нотариальной конторы

Во вторник, 20 марта, оперативники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Николаевской области за вымогательство взятки задержали руководителя Первой Очаковской государственной нотариальной конторы.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в СБУ.

Задержание происходило совместно со следователями ГНУП в Николаевской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона.

По материалам следствия, задержанная требовала от местного жителя 11 тысяч гривен за содействие в оформлении наследства. Во время передачи 8900 гривен она и была задержана.

В то же время, по информации военной прокуратуры Южного региона, на данный момент проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски.

«Военной прокуратурой гарнизона решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины («Получение взятки») и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оперативники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области задержали при получении взятки главу Николаевской областной специализированной фтизиопульманологичной медико-социальной экспертной комиссии Наталью Подонец.