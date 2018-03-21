В столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя в толпе людей - погибли 26 человек

В среду, 21 марта, в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник подорвал себя в толпе людей возле шиитской святыни во время празднования праздника наступления весны и нового года - Навруза.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В результате теракта погибли 26 человек, еще 18 получили ранения. Все они были прихожанами храма, пришедшими на молитву по случаю мусульманского праздника Навруз, знаменующего начало персидского нового года. При этом отмечается, что количество жертв может возрасти. На данный момент ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Насрат Рахими, заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел, заявил, что террорист взорвал себя возле храма Карт-е-Сакхи, который неоднократно подвергался нападениям ранее. Последний взрыв, поразивший Кабул, подчеркнул угрозу для города от воинственных атак, несмотря на обещания правительства по ужесточению безопасности после нападения в январе, в результате которого погибло около 100.

Напомним, что в столице Афганистана в дипломатическом квартале прогремел взрыв - есть погибшие, более 100 пострадавших.