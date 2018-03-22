В Дубае модель выпрыгнула с шестого этажа, пытаясь спастись от убийцы

22-летняя российская модель Екатерина Стецюк выпрыгнула из окна шестого этажа в Дубае, пытаясь спастись от ухажера.

Девушка чудом осталась жива, однако получила серьезные травмы, сообщает интернет-журнал «NikLife».

По предварительным данным, к Екатерине приставал приезжий иностранец в ее номере, но, получив отказ, мужчина пытался ее убить. О том, что девушка выпрыгнула с шестого этажа, рассказали ее друзья в соцсетях. В результате падения модель сломала позвоночник. Екатерина уже перенесла две операции, она не может ходить и самостоятельно переворачиваться.

По словам медиков, девушка может восстановиться, так как при ударе не был задет спинной мозг. Ее родственники обратились за помощью, так как на реабилитацию требуется большая сумма денег.

«Дочь – известная в Иркутске модель, 15 февраля на месяц она улетела в Дубай работать по контракту», – рассказала мама девушки.

Подозреваемого задержали в аэропорту столицы Объединённых Арабских Эмиратов – Абу-Даби.