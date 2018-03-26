Фигуранту «дела Титова» Леонову накануне смерти в СИЗО сделали инъекцию

Дмитрий Леонов Накануне смерти в Николаевском СИЗО Дмитрий Леонов с пожаловался на состоянии здоровья в здешнюю медсанчасть, где ему сделали инъекцию – полиция проверяет вероятную взаимосвязь между введением медпрепарата и гибелью подстражного.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз.

– Конечного результата экспертизы еще нет, поэтому я не могу сказать, что именно стало причиной смерти. Я точно могу сказать, что 21 марта он обращался в медицинскую часть СИЗО с жалобой на высокое давление и ему делали какую-то инъекцию. Это также проверяется в рамках открытого уголовного производства, – рассказал Юрий Мороз.

Как известно, в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по «делу Титова» в качестве подозреваемого. В полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, а также с целью проверки законности исполнения служебных обязанностей сотрудниками указанного учреждения начато уголовное производство по части 2 статьи 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины.