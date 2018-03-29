В Николаеве отдали под суд патрульного и его подельника, которые грабили горожан

В Заводский районный суд Николаева 26 марта передали обвинительный акт в уголовном производстве в отношении уже бывшего патрульного полицейского и его подельника – они обвиняются в ряде грабежей и разбоев.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступления совершили в течение 2017 года на территории Заводского района.

«Злоумышленники специализировались на срыве цепочек преимущественно в ночное время суток. Впервые полицейский «проявил себя» еще в мае 2017 года, а в сентябре сразу после совершения двух преступлений его вместе с сообщником задержали на «горячем». Найдены доказательства, указывающие на причастность полицейского к трем преступлениям, а его сообщника – к двум», - рассказали в ведомстве.

За совершенные преступления злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.