В Николаеве будут судить водителя троллейбуса, которая сбила насмерть пожилую женщину

В Николаеве в суд направили обвинительный акт в отношении водителя троллейбуса, которая сбила насмерть 79-летнюю женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Трагедия случилась в январе, на нерегулируемом пешеходном переходе возле рынка «Колос». Действия водителя троллейбуса квалифицировали по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего»). Ей грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.