На Николаевщине полиция и СБУ задержали торговца амфетамином

В Братском районе сотрудники полиции и СБУ задержали подозреваемого в торговле амфетамина.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Оперативная информация о том, что в пгт Братское налажено систематическое поставки «клиентам» наркотиков поступила в полицию в начале марта. Дозу можно было приобрести за 100 гривен.

Ранее судимого за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 26-летнего мужчину задержали во время очередного сбыта амфетамина.

С разрешения суда полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства наркосбытчика, во время которого обнаружили и изъяли несколько свертков амфетамина, марихуаны, а также 1050 гривен, полученные в результате «удачной» продажи накануне.

От дачи каких-либо объяснений задержанный за наркоторговлю отказался. Сейчас изъятое направлено на экспертное исследование.

Следственное отделение Братского отдела полиции продолжает расследование уголовного производства по признакам части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Николаеве задержанный СБУ торговец оружием и наркотиками после сделки с прокуратурой отделался двумя годами условно.