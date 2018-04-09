Российского поэта Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ за стихи в поддержку Украины

Жителя Орловской области Александра Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ за публикацию стихотворения «На независимость Украины» в соцсети «ВКонтакте».

Об этом сообщает Грани.Ру.

Так, поэт объявлен виновным по части 1 статьи 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды»). Прокурор требовал приговорить его к двум с половиной годам колонии-поселения.

«Бывшев отрицательно отзывается о руководстве России, пытается навязать свое мнение, - говорилось в свидетельских показаниях. - В жизни не состоялся - вот и решил пойти путем Иуды».

Отмечается, что Александр Бывшев ранее работал преподавателем немецкого и французского языков средней школы в городе Кромы в Орловской области. За стихи об Украине на него завели пять уголовных дел.

В 2015 году Бывшева приговорили к 300 часам обязательных работ за стихотворение «Украинским патриотам». Его также лишили права преподавать в школе. Росфинмониторинг внес Бывшева в список экстремистов и террористов.

Напомним, в России ФСБ прямо с урока забрала школьника за посты в соцсети, ему грозит пять лет тюрьмы.