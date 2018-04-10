На Черкасчине полиция задержала 50 рейдеров, пытавшихся захватить предприятие

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В Черкасской области полиция задержала 50 подозреваемых в попытке рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия.

Об этом сообщил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

«Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельскохозяйственных предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогу все 50 человек-рейдеров задержаны», - написал он.

«Кстати, «рыночная стоимость» работы этих «рейдеров», которые лежат лицом вниз - 500 грн за день работы», - добавил Аброськин.

Других подробностей он не сообщил.

Напомним, на Днепропетровщине полиция задержала рейдеров, которые захватили предприятие и взяли работников в заложники.

Роман Свиридов

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