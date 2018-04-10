«Ощадбанк» обнаружил очередную мошенническую копию официального сайта

ПАО Государственный «Ощадбанк» предупреждает об обнаружении еще одного мошеннического сайта, который имитирует дизайн и контент официального сайта «Ощадбанка».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Обращаем внимание на главное отличие, по которому сразу можно отличить официальный сайт «Ощадбанка» от мошеннического: адрес официального сайта «Ощадбанка» - https://www.oschadbank.ua, адрес мошеннического сайта - http://oschadnybank.com.ua. Предупреждаем, что «Ощадбанк» не имеет никакого отношения к сайту http://oschadnybank.com.ua и размещенной на нем мошеннической копии онлайн-банкинга», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Ощадбанк» будет обращаться в Департамента киберполиции Национальной полиции и Службы безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформирует Национальный банк Украины.

Отметим, ранее «Ощадбанк» обнаружил мошенническую копию своего официального сайта, которая почти полностью дублирует официальный. Его адрес - oschadbk.com.

Напомним, ранее СБУ разоблачила топ-менеджера «Ощадбанка» в хищении 16 миллионов гривен.