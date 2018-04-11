Киевский суд приговорил к условному сроку жительницу Василькова, которая пыталась продать сына за $35 тысяч

Жительница Василькова, которая была задержана осенью 2017 года за попытку продать двухлетнего сына за $35 тысяч, получила пять лет условно.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Киево-Святошинский районный суд признал ее виновным по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса (торговля людьми) и приговорил к пяти годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Обвинение требовало посадить женщину на 8 лет, поэтому прокуратура намерена требовать ужесточения приговора.

Напомним, 25 октября 2017 года полиция задержала 22-летнюю жительницу Василькова, которая пыталась продать своего ребенка. Оценив ребенка в 35 тыс. долларов, злоумышленница начала искать клиентов на «живой товар». Найдя покупателя, женщина настояла на скорейшей продаже сына. При этом она хотела убедиться, что ребенка ей не вернут.

Женщине было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.