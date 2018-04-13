Литва поможет Украине сохранить жизни снайперов и других военных

Литва продолжит предоставлять Украине летальное оружие

На 11-ом Киевском форуме по безопасности, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис рассказал о том, что Литва продолжит снабжать Украину летальным оружием.

Об этом сообщает сайт Комментарии.



В свою очередь, для Литвы предоставление летального оружия означает, что она может помочь сохранить жизни снайперов, других военных и гражданских.

Украине необходимо помогать летальным вооружением и в дальнейшем. Такие слова произнес премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в ходе 11-го Киевского форума по безопасности.

«Мы должны и дальше помогать Украине летальным оружием не для того, чтобы показать всему миру, что мы хотим поощрять войну. Нет, мы должны защищаться. Потому что предоставление летального оружия означает, что мы можем сохранить жизни снайперов, других военных, гражданских», - сказал он.

Сквернялис отметил, что во время визита в Украину посетил и Донбасс, чтобы лично посмотреть регион, пострадавший от российской агрессии.

Отметим, ранее сообщалось, Украина и Литва договорились о поставках элементов вооружения для украинских вооруженных сил.